تقرير: روسيا تعتزم تصدير كميات قياسية من الديزل عبر موانئها على البحر الأسود وبحر البلطيق الشهر المقبل

أفاد تقرير أن روسيا تعتزم الشهر المقبل، تصدير أكبر كمية من وقود الديزل هذا العام من موائنها الرئيسية على بحر البلطيق والبحر الأسود، قبل أسابيع من موعد سريان حظر الاستيراد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، بحسب بيانات اطلعت عليها تخص هذا القطاع، أن من المتوقع ان يصل حجم شحنات الوقود التي سوف يتم تصديرها من موانئ نوفوروسيسك وبريمورسك وفيسوتسك إلى 48ر2 مليون طن خلال الشهر المقبل، بزيادة تقارب 20% عن الكمية المقرر تصديرها في نوفمبر.

وأضافت بلومبرج أن أكبر زيادة في حجم التصدير سوف تأتي من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق.

تتضمن البيانات التي اطلعت عليها بلومبرج كميات شحنات الديزل المخصصة للتصدير، والتي وصلت إلى الموانئ الروسية عبر خطوط الأنابيب، فيما من الممكن شحن كميات أخرى أقل عبر السكك الحديدية.