أوكرانيا: مقتل سبعة أشخاص في قصف روسي على خيرسون

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أسفر قصف روسي على مدينة خيرسون في جنوبي أوكرانيا عن مقتل سبعة أشخاص، يوم الخميس، بحسب السلطات الإقليمية.

وقال الحاكم الإقليمي ياروسلاف يانوشيفيتش إن المدينة، التي استعادتها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة، تعرضت للقصف بالمدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة.

وأصيب نحو 20 شخصا بجروح واشتعلت النيران في مبنى شاهق نتيجة القصف.

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تحت ضغط من هجوم أوكراني مضاد.

ومع ذلك، يحتفظ الروس بمواقعهم على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو ويطلقون نيران المدفعية من مواقعهم هناك.