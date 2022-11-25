الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطورات الإيجابية في مجال تمكين المرأة بالكويت

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالتطورات الإيجابية الأخيرة في دولة الكويت لا سيما في مجال تمكين المرأة وذلك بعد الحوار الثالث بين الجانبين حول حقوق الإنسان الذي انعقد في الكويت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الحوار أتاح فرصة لمواصلة التبادل المفتوح للآراء حول التطورات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت بهدف التقييم المشترك للتقدم المحرز و"التحديات المتبقية" فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا مجموعة واسعة من الموضوعات بما يتضمن حرية التعبير بما في ذلك الحقوق الرقمية وسيادة القانون وحقوق العمال والمرأة والطفل.

وأشار إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون في منتديات حقوق الإنسان متعددة الأطراف في حين شاركت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الحوار بصفة مراقب.