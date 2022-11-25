 تقارير: المستشارية الألمانية تدعو رواد صناعة التسلح لقمة خاصة بالذخيرة - بوابة الشروق
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تقارير: المستشارية الألمانية تدعو رواد صناعة التسلح لقمة خاصة بالذخيرة

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 8:43 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 8:43 م

تسعى المستشارية الألمانية من خلال عقد قمة لمعالجة النقص في الذخيرة بالقوات المسلحة الألمانية إلى إعطاء دفعة لعملية الشراء البطيئة لمواد يحتاجها الجيش الألماني.

ودعا المستشار أولاف شولتس ممثلين عن صناعة الأسلحة والعديد من الوزارات للحديث عن الشروط الإطارية لإنتاج الذخيرة يوم الاثنين المقبل، حسبما أفادت صحيفة "فيلت" الألمانية وشركة الإعلام الرقمي "تيبل ميديا" اليوم الجمعة.

يعاني الجيش الألماني من نقص شديد في الذخيرة، وأكدت الدوائر الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية على عقد الاجتماع المزمع.

وأعلن مؤخرا أن من الضروري شراء ذخائر للجيش الألماني بما يعادل 20 مليار يورو، كما أن هناك حاجة أيضا إلى ذخيرة لدعم أوكرانيا.

ومع ذلك فقد خفضت الصناعة قدراتها في السنوات القليلة الماضية بسبب التقشف.

وفي الوقت الراهن هناك طلب أقوى على الذخيرة الألمانية بين صفوف الحلفاء.

وستجري مناقشات مع دوائر الصناعة حول كيفية توسيع الإنتاج وتسريعه.

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