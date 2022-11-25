أكبر مصفاة في إيطاليا لا يمكنها تمويل بدائل للنفط الروسي

أعربت البنوك الإيطالية عن قلقها من تقديم الائتمان إلى أكبر مصفاة نفط في البلاد، والتي تملكها شركة لوك أويل الروسية، خوفا من أن يتم استبعادها من التمويل بالدولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتسعى حكومة جورجا ميلوني جاهدة للإبقاء على تشغيل مصفاة "إيساب" التابعة لشركة لوك أويل في بريولو بجزيرة صقلية، والتي تنتج نحو 20٪ من الوقود الإيطالي وتوظف نحو 3000 شخص، حتى بعد موعد بدء فرض حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في 5 ديسمبر المقبل.

وحاولت الإدارة طمأنة البنوك بأن الاستمرار في إقراض المصفاة لن يعرضهم لخطر العقوبات، ولكن لم تحقق هذه المحاولات سوى قليل من النجاح.

يشار إلى أن البنوك بدأت في تقييد عمليات التمويل بعد فترة وجيزة من

الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن حتى وقت قريب كانت المصفاة قادرة على التمويل الذاتي بفضل الهوامش العالية التي يضمنها شراء النفط الروسي بسعر مخفض.