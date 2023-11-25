يون وماكرون يبحثان ملف كوريا الشمالية وقضايا أمنية أخرى في باريس

ذكر مكتب الرئاسة في سول، أن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون تبادلا وجهات النظر حول كوريا الشمالية وقضايا أمنية عالقة أخرى، خلال قمتهما في باريس.



وفي مؤتمر صحفي في باريس، عقد أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، ذكر نائب مدير الأمن القومي، كيم تاي هيو أن يون وماكرون عقدا محادثات متعمقة حول كوريا الشمالية والتعاون العسكري بين بيونج يانج وموسكو والشرق الأوسط والصين، خلال قمتهما التي عقدت في وقت سابق من ذلك اليوم، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.



وقال كيم إن الزعيمين بحثا تعاونهما المشترك في مجالات الدفاع والطاقة الذرية والثقافة واتفقا على العمل معا في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والفضاء.



واتفق يون وماكرون أيضا على تعزيز الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى، التي تركز على مجلسي الأمن القومي لبلديهما لتطوير التعاون الاستراتيجي الثنائي.



وذكر مسئول رئاسي كوري جنوبي أن الزعيمين أكدا مرة أخرى بقوة على رغبتهما في التعاون في قضايا دولية، كدولتين لهما قيم مشتركة.