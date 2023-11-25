عمّان تدين تصريحات نائب هولندي متطرف تبنى وهم حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، إدانة بلاده المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف خيرت فيلدرز ورفضها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكان فيلدرز، أنكر حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وقال الصفدي: «لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيتة».

وأكدت سلوت احترام بلادها لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعمها لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

وشدد الوزيران على الاستمرار بتعزيز علاقات الصداقة التي تجمع المملكتين والممتدة على مدى سبعين عاماً.

وأكدت الوزيرة الهولندية للصفدي أن أغلبية كبيرة في مجلس النواب تؤيد حل الدولتين.

واتفق الوزيران على عقد محادثات ثنائية على هامش اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة، يوم الاثنين المقبل، تحت الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي.