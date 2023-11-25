 تركيا: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا - بوابة الشروق
السبت 25 نوفمبر 2023 2:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تركيا: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

د ب أ
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 1:09 م | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 1:09 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "وحدات حماية الشعب الكردية" كانا يستعدان لمهاجمة منطقة عملية درع الفرات للقوات التركية شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، "إن الإرهابيين الاثنين كانا يستعدان لتنفيذ هجوم على منطقة عملية درع الفرات المحررة من الإرهاب"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

يذكر أن القوات التركية نفذت في السنوات الماضية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" وحزب العمال الكردستاني "وحدات حماية الشعب الكردية (بي كيه كيه) و(اي بي جي)".

وووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك