تنطلق، مساء اليوم الاثنين، الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، بمشاركة 55 فيلما من 15 دولة.

يهدف مهرجان الفيوم السينمائي إلى تسليط الضوء على القضايا البيئية من خلال عروض سينمائية مبتكرة، تجمع بين الفن والتوعية، مع التركيز على دمج الفنون المعاصرة، التي تعكس توازنا بين الأصالة والحداثة.

ويمثل المهرجان منصة حوار تجمع صناع السينما والجمهور لمناقشة القضايا البيئية، ساعيا إلى تعزيز دور الفن كأداة للتغيير المجتمعي وزيادة الوعي بأهمية حماية البيئة.

واختارت إدارة المهرجان فلسطين، لتكون ضيف شرف دورته الأولى، والتي سيتم الاحتفاء بها عن طريق تنظيم يوم كامل، يضم أنشطة فنية وعروض سينمائية فلسطينية.

ويكرم المهرجان في دورته الأولى، عددا من نجوم وصناع السينما، من بينهم: الفنانة إلهام شاهين، والمنتجة درة بو شوشة، والفنان حمزة العيلي.

يذكر أن مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون، ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم، والمركز القومي للسينما، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة ريد ستار.