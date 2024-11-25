 ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا تتصل بالعلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا تتصل بالعلاقات الثنائية

الرياض - (قنا)
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 10:37 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 10:37 م

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتسلم الرسالة الدكتور عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدولية المتعددة، خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع جوين راماخوبا المبعوث الخاص للرئيس الجنوب إفريقي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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