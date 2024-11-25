 وزير التعليم يزور مدرسة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية.. ويتفقد الورش والمعامل - بوابة الشروق
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وزير التعليم يزور مدرسة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية.. ويتفقد الورش والمعامل

نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 11:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 11:44 ص

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، زيارة مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وتفقد الوزير، الورش واستمع لشرح أحد المعلمين على نموذج لمحرك سيارة ومدى استفادة الطلاب من هذه النماذج المصنعة، كما تفقد معمل الكيمياء والفيزياء وعددًا من الفصول.

أجرى الوزير حوارا أبويا مع الطلاب والطالبات حول شغفهم بدراسة مجال السيارات فى المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الطلاب من جانبهم على تطلعهم للعمل فى هذا المجال والالتحاق بكليات الهندسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

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