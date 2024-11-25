 النيابة العامة تُجري تفتيشا لأقسام ومراكز الشرطة في عدد من المحافظات - بوابة الشروق
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النيابة العامة تُجري تفتيشا لأقسام ومراكز الشرطة في عدد من المحافظات

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 2:32 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 2:32 م

أجرت ‏النيابة العامة، تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول.

يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة "المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي ، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول"، فانتقلوا إلى هناك، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، فتحققوا من نظافتها وجاهزيتها، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمعوا إلى عدد من النزلاء بكل قسم ومركز حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

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