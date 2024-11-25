رئيس نادي أحد: الزمالك تعاقد مع ميشالاك بناءً على وجهة نظر فنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف محمد عبد الهادي الجهني، رئيس نادي أحد السعودي، حقيقة أحقية الزمالك شراء عقد البولندي كونراد ميشالاك، المعار من النادي السعودي إلى الفريق الأبيض.

وقال الجهني في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "أتابع كل مباريات ميشالاك مع الزمالك، وتعاقد الزمالك مع ميشلاك كان على وجهة نظر فنية".

وأضاف: "تعاقد الزمالك مع ميشالاك لمدة سنة على سبيل الإعارة ولا يوجد بند شراء ونحن نرحب بعودة اللاعب في أي توقيت".

وأكمل: "لا أفهم فكرة الصبر من جانب إدارة الزمالك على ميشالاك وهو لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق واللاعبين الذين يشاركون على حسابه أكبر سننًا منه".

وأنهى: "ميشالاك لاعب دولي وشارك أمام أكبر الأندية في السعودية هل من الطبيعي أن يكون ترتيبه الثالث".