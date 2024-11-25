الشناوي: هدفنا التتويج باللقب الـ«13» من دوري أبطال أفريقيا

أكد محمد الشناوي، قائد الأهلي، أن الفريق يسعى إلى الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق لديه طموحات كبيرة في تحقيق بداية قوية في مشوار البطولة التي يسعى للفوز بلقبها للمرة الـ 13، والجيل الحالي شارك في كأس العالم للأندية عدة مرات في السنوات الأخيرة مما أكسب اللاعبين خبرات كبيرة.

وأكمل: "نعلم أن جميع المنافسين لديهم الرغبة في الفوز، وهو ما يتضاعف عند مواجهة البطل، لذلك نتحدث باستمرار ونجدد أهدافنا ودوافعنا، وهناك 80% تقريبا من قوام الفريق حصدوا العديد من البطولات ولديهم رغبة في حصد المزيد".