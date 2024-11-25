النيران تشتعل في طائرة ركاب روسية إثر هبوطها في تركيا

اشتعلت النيران في طائرة ركاب روسية فور هبوطها في مطار أنطاليا على الساحل التركي للبحر المتوسط.

وتم إجلاء 79 راكبا من الطائرة دون أن يصاب أي منهم بأذى، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية. وقامت فرق الإطفاء بسرعة في المطار بإخماد حريق اندلع في المحرك على الجانب الأيسر من طائرة سوخوي سوبرجت 100 التابعة لشركة "أزيموث" الروسية.

وتم استئناف عمليات الطيران في مطار أنطاليا بعد توقف قصير.

ولفتت الطائرة، التي تم تطويرها في روسيا، الانتباه في السنوات الأخيرة بسبب مشكلاتها الفنية المتكررة. وتدعي شركة "أزيموث" التي تتخذ من مدينتي كراسنودار وروستوف- أون-دون مقرا لها، أنها تدير 20 طائرة من هذا الطراز ، وفقا لموقعها الإلكتروني.