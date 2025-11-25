أمريكا تفرض عقوبات على مسئول رفيع المستوى في حكومة هايتي وتتهمه بدعم العصابات

فرضت الولايات المتحدة، قيودا على تأشيرة فريتز ألفونسو جين، وهو عضو بالمجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي، ووجهت له اتهامات بدعم العصابات ومنظمات إجرامية أخرى في خطوة من المتوقع أن تفاقم انعدام الاستقرار السياسي في البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة، جين بعرقلة مكافحة هايتي "لإرهاب العصابات".

يشار إلى أن العصابات تسيطر على 90% من عاصمة البلاد ومناطق شاسعة بوسط البلاد، إذ يبتزون الشركات ويتحاربون على مناطق السيطرة باستخدام أسلحة عسكرية.

وقال جين، في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الثلاثاء، إنه يرفض هذه الاتهامات.