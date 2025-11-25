جوائز بالملايين تنتظر المتأهلين للمرحلة الأخيرة من مسابقة DIGITOPIA بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة الجمعة المقبل

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد السبت المقبل ختام المسابقة والإعلان على الفائزين بمجموع جوائز تتجاوز 10 ملايين جنيه والجائزة الكبرى مليون جنيه

مسابقة "DIGITOPIA" تعد أكبر مسابقة وطنية لدعم الإبداع الرقمى واكتشاف المبتكرين

تقام المرحلة الأخيرة من النسخة الأولى من مسابقة "DIGITOPIA" التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يومى الجمعة والسبت المقبلين ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجارى بمركز ابداع مصر الرقمية بالجيزة بعد تأهل ٧٢ فريقًا يضم أكثر من ٣٠٠ متسابق إلى المرحلة النهائية من المنافسات، للتسابق على تقديم حلول رقمية مبتكرة تُسهم فى معالجة التحديات المجتمعية وتعزز توظيف التكنولوجيا فى تنمية المجتمع المصرى.

ومن المقرر أن تعقد التصفيات والتحكيم النهائى والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة عمرية فى مسارات المسابقة الثلاثة: البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية الجمعة والسبت ٢٨ و٢٩ نوفمبر ويشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن الفائزين فى احتفالية كبرى ختامًا لفعاليات المسابقة مساء السبت، حيث تقدم المسابقة جوائز مالية بقيمة تصل إلى أكثر من ١٠ ملايين جنيه، من بينها الجائزة الكبرى بقيمة مليون جنيه، دعما للمواهب المتميزة وتشجيعًا على استدامة الإبداع الرقمى.

وتعد DIGITOPIA أكبر مسابقة وطنية من نوعها والأوسع انتشاراً، إذ نجحت منذ انطلاقها فى جذب أكثر من ٢٥ ألف مبتكر كونوا ٦٥٠٠ فريق من مختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه خلال المرحلة الثالثة للمسابقة، واصل أكثر من 700 فريق العمل على مدى ثلاثة أسابيع لتحويل أفكارهم المبدئية إلى حلول تكنولوجية متكاملة، مدعومة بندوات تفاعلية للتوجيه الفنى والتقنى قدمها نخبة من الخبراء المتخصصين.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من جميع المحافظات، كما تميزت المشاركات بتنوعها على مستوى الفئات العمرية، بدءاً من مرحلة ما قبل الجامعى، مروراً بالجامعيين من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وحديثى التخرج، وصولاً إلى رواد الأعمال. ويعكس هذا التنوع ثراءً علمياً وجغرافياً كبيراً، حيث حملت الفئات العمرية عناوين رمزية لطبيعة مشاركتها وهى: مستكشف الأثر لمرحلة الابتدائى، وصانع الأثر للاعدادى والثانوى، ومبتكر الأثر لطلبة الجامعات، وقائد الأثر للخريجين ورواد الأعمال.

ويشارك فى تحكيم المسابقة أكثر من 90 خبيراً ومتخصصاً فى مجالات الابتكار والتكنولوجيات الرقمية، لتقييم الأفكار والنماذج المطورة.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية، وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين من بينهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وهواوى تكنولوجيز مصر، وسيسكو مصر، و IT Valley، والمصرية للاتصالات وى، وفودافون مصر، وأورنج مصر، وإى آند مصر، وأى سى تى مصر، وبرنامج WE Innovate بالتعاون بين المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات والشركة المصرية للاتصالات، ومؤسسة إى يوث (EYouth) للتدريب وإدارة المشروعات، وشركة يات لحلول التعليم (YAT).

للاطلاع على مستجدات المسابقة، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى: https://digitopia.gov.eg ومتابعة الصفحات الرسمية للمسابقة على منصات التواصل الاجتماعى.