محافظ الشرقية نافيا حدوث مواجهات بالانتخابات: الشرقاوية عندهم قيادات قوية جدًا في المجال السياسي

نفى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حدوث أي مواجهات عنيفة بين الأسر ذات التوجهات السياسية المختلفة بالمحافظة، صاحبة الكتلة السكانية الثالثة على مستوى الجمهورية، قائلًا: "من تعاملي مع المواطنين الشرقاوية.. عندهم قيادات قوية جدًا في المجال السياسي".

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال تغطية قناة «الحياة»، لانتخابات مجلس النواب 2025، مساء الاثنين، أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، يتنافس فيها 253 مرشحًا على 21 مقعدًا فرديًا في البرلمان، بخلاف مقاعد القائمة، مشيرًا إلى أن أعداد الناخبين اليوم كانت مبشرة، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشاكل.

وأشار إلى وجود نظام متبع للتجهيز للاستحقاقات الانتخابية، قامت به المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية، على مدار الأيام الماضية لضمان استقرار العملية الانتخابية.

ودعا المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، قائلًا: "يساعدونا في إن العملية الانتخابية تفرز أعضاء مجلس نواب بيحبوا البلد".

ووصف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باليد المعاونة للمحافظة، معتبرًا أنهم نقطة الوصل بينها وبين أهالي الشرقية، قائلًا: "كل ما يكون العدد يُمثل جميع الفئات داخل المحافظة هذا يساعدك كقيادة تنفيذية موجودة".

وبدأ المصريون بالداخل الإثنين، عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا

وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساء.