مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا بعد غد الجمعة

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كشف الناطق باسم الجيش الإيراني البرجادير جنرال "أبوالفضل شكارجي" عن انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا يوم الجمعة المقبل، ولمدة أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وبحرعمان.

وأضاف شكارجي في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء أن هذه المناورة هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من ايران والصين وروسيا وكذلك من أهدافها الاخرى مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد أن منجزات هذه المناورة ستساعد جميع الدول في موجهة التحديات البحرية.

وتابع أن المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا وأن الكثير من الدول مطلة عليها، لذلك فإن استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا.

واكد أن الجمهورية الإسلامية الايرانية اثبتت أنها وراء أمن واستقرار الممرات المائية الدولية وخاصة هذه المنطقة الحيوية.

وتابع أن هذه المناورة هي لتقوية وتنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة.