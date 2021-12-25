أعلنت مؤسسة حياة كريمة، الانتهاء من إنشاء وتأسيس أول مكتبة من مكتبات حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك في قرية المراشدة بمحافظة قنا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوحيدًا للجهود المشتركة بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، وإيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قرى المبادرة الرئاسية.

وقنا أولى المحافظات التي يتم تنفيذ المكتبات بها في الصعيد، حيث تخدم المكتبة جميع الأعمار من الأطفال والشباب وكبار السن، بإلإضافة إلي تخصيص ساحات خارجية لإقامة الفعاليات الثقافية والتوعوية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات.

وروعي في تصميم المكتبات أن تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات المبادرة، مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.