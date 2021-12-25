قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنّ إطلاق اللحية أمر مختلف فيه، مؤكّدًا أنّ أكابر العلماء التقاة من المشايخ لم يطلقوا لحاهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أنّ هناك من العلماء من اعتبر اللحية القصيرة جدًّا ينطبق عليها اسم لحية، أخذًا بما يُعرف بأوائل الأسماء والمسميات.

وشدد المفتي على أن هذه الأمور من أشكال الملبس والزينة قد تختلف صفتها وهيئتها حسب البيئة والعرف والعادة والزمن.

وعن حرص البعض على دعوة غيرهم وإلزامهم ببعض الأمور الشكلية كعدم إسبال الثياب عدم إطالة الثوب وتقصيره تقصيرًا شديدًا، قال المفتي إنّ المذموم ما كان منه على جهة التكبر والخيلاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ ثوبه خيلاء» متفق عليه.

