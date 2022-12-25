التحفظ على صالة حسن مصطفى وتفريغ كاميرات المراقبة في حادث انهيار مدرج رياضي بأكتوبر

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أمرت النيابة الكلية بأكتوبر، بإغلاق صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، لحين الانتهاء من إجراء المعاينات اللازمة لآثار حادث انهيار المدرج والذى أسفر عن إصابة 27 مشجعًا خلال مباراة النهائي لسوبر السلة بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، لفحص الفيديوهات وقت الحادث، واستمعت النيابة إلى عدد من المصابين بعد استقرار حالتهم.

وطلبت سرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بانهيار مدرج داخل صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية بالجماهير خلال مباراة النهائي لسوبر السلة بين النادي الأهلي ونادي الإتحاد بمدينة 6 أكتوبر.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلي محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة 27 شخص جري نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.