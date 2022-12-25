مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوه السكة الحديد بالعياط

لقي شاب مصرعه، بعدمه صدمه قطار خلال محاولته عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم قطار بشخص بقرية المتانيا في العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة الشاب "أحمد . ي" في العقد الثالث من عمره، عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدام القطار بجسده، مما تسبب في وفاته متاثرا بجراحه، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.