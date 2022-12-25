 مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالعمرانية - بوابة الشروق
الأحد 25 ديسمبر 2022 9:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالعمرانية

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 9:19 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 9:19 ص
لقي شاب مصرعه، بينما أصيب آخر، في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر في مشاجرة بمنطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص؛ بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة آخر، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك