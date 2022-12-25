انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، جثة سيدة مسنة، تدعى "ع. م"، 80 عامًا، من بين أنقاض عقار قديم كائن في منطقة رأس التين، التابعة لدائرة حي الجمرك، إثر انهيار سقف شقتها عليها بسبب مياه الأمطار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، وغرفة عمليات حي الجمرك، حول بلاغ بسقوط سقف شقة بعقار، وأسفر الانهيار عن مصرع سيدة.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص سقوط سقف حجرة بالعقار رقم 29 شارع أغا، مما أدى إلى مصرع سيدة.



ووفقًا لمصدر أمني، تم وضع حواجز حديدية في محيط الانهيار، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وقطع المرافق عن العقار، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

ويأتي ذلك فيما انهارت شرفة عقار قديم في شارع الأمير لؤلؤ بمنطقة الورديان، وتسببت في تحطم سيارة تصادف وجودها أسفل العقار، بسبب سقوط الأمطار، على خلفية التقلبات الجوية، دون خسائر بشرية.

وتعرضت الإسكندرية لسقوط أمطار غزيرة، صاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح، وانخفاض محسوس في درجات الحرارة، فيما يعرف بـ"نوة الفيضة الصغرى"، ذات الأمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة، والرياح "الشماليةـ الغربية".