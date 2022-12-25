هاكر يزعم حصوله على بيانات 400 مليون مستخدم على تويتر ويهدد ماسك برسالة

زعم "هاكر" أنه تمكن من اختراق بيانات 400 مليون مستخدم على منصة التغريدات الأمريكية ‏‏"تويتر"، وعرضها للبيع.‏

لكي يثبت صحة البيانات التي استولى عليها، نشر "الهاكر" عينة منها على أحد منتديات المتسللين، والتي تحتوي على معلومات البريد الإلكتروني، والاسم، واسم المستخدم، وعدد المتابعين، وتاريخ الإنشاء، وفي بعض الحالات رقم هاتف المستخدمين، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وتشمل قائمة الـ400 مليون مستخدم المزعوم أنه تم اختراق بياناتهم على "تويتر" شخصيات وجهات بارزة، منها أصغر نائبة سنا في الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وشركة الصواريخ "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، ودونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والممثل الهندي، سلمان خان، والدوري الأمريكي للمحترفين، ووزارة الإعلام والإذاعة الهندية، وحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمنظمة الصحة العالمية.

ويرجح ألون جال، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة استخبارات الجريمة الإلكترونية الإسرائيلية "هدسون روك"، أنه "ربما تم الحصول على البيانات من ثغرة أمنية في واجهة برمجة التطبيقات، تمكن الفاعل من الاستعلام عن أي بريد إلكتروني أو هاتف واسترداد ملف تعريف "تويتر".

ويشير جال إلى أن ما فعله "الهاكر" يشبه إلى حد كبير حادث اختراق قاعدة بيانات منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البالغ عددها 533 مليون مستخدم في عام 2021، وأدت إلى سداد شركة "ميتا" وقتها غرامة قدرها 275 مليون دولار.

ووجه "الهاكر" رسالة إلى رئيس "تويتر"، إيلون ماسك، قال فيها: "إذا كنت تقرأ هذا، فأنت تخاطر بالفعل بدفع غرامة مالية تزيد عن 5.4 مليون خرق، تخيّل غرامة 400 مليون مستخدم لخرق المصدر، وأفضل خيار لك لتجنب دفع 276 مليون دولار أمريكي في خرق اللائحة العامة لحماية البيانات، هو أن تشتري هذه البيانات حصريا"، من دون أن يحدد سعرا.

وأضاف "الهاكر" لماسك، أنه منفتح على "الصفقة" التي تمر عبر وسيط، وفي حال حصوله على المال من الملياردير، سيحذف هذا الموضوع ولن يبيع هذه البيانات مرة أخرى، ولن يتم بيع البيانات لأي شخص آخر،ما سيمنع الكثير من المشاهير و السياسيين من التصيد الاحتيالي، وعمليات الاحتيال على التشفير، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تجعل المستخدمين يفقدون ثقتهم بك كشركة، وبالتالي يعيق النمو الحالي والضجيج الذي تواجهه أيضا"، وفقا لرسالته.

وتابع: "تخيل أيضا أن منشئي المحتوى والمؤثرين المشهورين يتعرضون للاختراق على تويتر، هذا بالتأكيد سيجعلهم يخفون المنصة ويدمرون حلمك في منصة مشاركة الفيديو على تويتر لمنشئي المحتوى، أيضا لأنك ارتكبت خطأ تغيير سياسة تويتر التي أثارت رد فعل هائل".

وتأتي أنباء إعلان "الهاكر" عن اختراق بيانات 400 مليون مستخدم على "تويتر"، بعد يوم واحد فقط من إعلان لجنة حماية البيانات الأيرلندية، عن إجرائها تحقيق في تسريب سابق لبيانات "تويتر"، والذي أثّر على أكثر من 5.4 مليون مستخدم، والذي تم اكتشافه في أواخر الشهر الماضي، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.