السفير المصري بالمنامة يبحث مع وزير الصناعة والتجارة البحريني تعزيز التعاون

بحث السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى البحرين، مع عبد الله عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، سُبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين، على ضوء نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى البحرين يومي 28 و29 يونيو 2022.



وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الجانبين ناقشا أفضل السُبل للاستفادة من الفرص المُتاحة للتعاون والشراكة بالقطاع الصناعي في إطار الشراكة الرباعية التكاملية الصناعية بين مصر والبحرين والأردن والإمارات.



وأكد الوزير فخرو اهتمام بلاده بتعميق وتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر في شتى القطاعات، بما يعكس العلاقات السياسية الوطيدة بين القيادتين السياسيتين، وعلاقات المحبة والتعاون بين الشعبين الشقيقين.



ومن جانبه، استعرض السفير شعبان آخر التطورات بملفي التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة ما شهدته الأعوام الأخيرة من تنويع لسلع ومنتجات الميزان التجاري، وكذا زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر، ونمو الاستثمارات المصرية بالبحرين، اتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية وشقيقه ملك البحرين بضرورة العمل على تعميق العلاقات الاقتصادية وتنويعها، بما يُثري العلاقات الثُنائية ويعود بمردود ملموس على الشعبين الشقيقين.