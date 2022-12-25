إصابة 53 شخصا بسبب حادث سير في غرب كندا

أسفر تعرض حافلة لحادث سير في مقاطعة "كولومبيا البريطانية" بكندا، عن إصابة أكثر من 50 شخصا، بحسب ما قاله ديفيد إيبي، حاكم المقاطعة الكندية الواقعة في أقصى غرب البلاد، على موقع "تويتر" في وقت متأخر من مساء أمس السبت.



وذكرت وسائل إعلام كندية أنه قد تم نقل 53 شخصا إلى المستشفى بعد وقوع الحادث بالقرب من بلدة كيلونا، ولم يتضح على الفور السبب وراء الحادث.



وكتب إيبي على موقع تويتر: "أنا مصدوم وحزين بسبب نبأ تعرض حافلة لحادث خطير (في المنطقة الواقعة) بين ميريت وكيلونا عند وصلة أوكاناجان".



وأضاف: "قلوبنا مع المتضررين وأحبائهم، وأول المبادرين بتقديم المساعدة وموظفي الرعاية الصحية الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل علاج الأشخاص والحفاظ على سلامتهم".