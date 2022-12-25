منظمات أجنبية تعلن تعليق عملياتها في أفغانستان بعد قرار حظر عمل النساء

أعلنت 3 منظمات أجنبية غير حكومية، اليوم الأحد، تعليق عملها في أفغانستان بعد قرار طالبان حظر عمل النساء، وذلك في نبأ عاجل أورده موقع "الشرق" الإخباري عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأصدرت حركة طالبان الأفغانية، أمس، أمرا للمنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية كافة بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، حيث تواصل طالبان التضييق على النساء بقرار جديد بعد أيام من فرضها حظرا على التعليم الجامعي للفتيات.

وأعلنت الحركة، الثلاثاء الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب بيان حكومي، حيث وجهت وزارة التعليم العالي بأفغانسان، بيان موقع من الوزير ندا محمد نديم إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة، قال فيه الوزير: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح خطي لوكالة الصحافة الفرنسية.