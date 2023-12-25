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الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

بكين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 5:47 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 5:47 م

أطلقت الصين 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية، إلى الفضاء بنجاح من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، في الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، ودخلت إلى المدار المخطط لها بنجاح.

وستستخدم الأقمار بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.

وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو- 1 إيه".

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