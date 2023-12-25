وكيل صحة دمياط يتفقد سير العمل في مستشفى ميت أبو غالب المركزي

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، جولة مفاجئة بمستشفى ميت أبو غالب المركزي، وذلك لمتابعة سير العمل، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشئون الصحية بدمياط، اليوم، أن وكيل الوزارة تابع الانضباط الإداري، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تابع أعمال السلامة والصحة المهنية، والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

كما تفقد قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، والأقسام الداخلية، لمتابعة العمل ورصد المشكلات، واطمئن على بعض المرضى بالمستشفى لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة، وقال إن المستشفى تقدم خدمات الاستقبال، والكلى صناعي، وخدمات نقل الدم والبلازما، بالإضافة إلى القسم الداخلي والحضانات.

كما تابع تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية للمستشفى، والتي تشمل عيادات الأطفال، والأمراض الباطنية، وأمراض النسا، وعيادة الأسنان، والجراحة والأنف والأذن، والرمد، والجلدية، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الفحص بالسونار، والأشعة العادية، وخدمات المعامل، و قسم الرعاية الأولية، والعلاج على نفقة الدولة.