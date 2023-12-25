المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب بجهود إيقاف الحرب في اليمن

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، الاثنين، بالجهود الرامية لإيقاف الحرب في اليمن، وذلك بعد يومين من إعلان الأمم المتحدة التوصل لمجموعة تدابير لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد.

وقال المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، في بيان صحفي"يرحب الانتقالي الجنوبي بالجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الرامية إلى إيقاف الحرب في اليمن".

وأضاف المجلس أنه "تابع البيان الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن خارطة الطريق، وأنه يرحب بأي جهود سلام بعد أن يتم استكمال المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق عملية سياسية شاملة وناجحة".

وشدد المجلس في بيانه "على ضرورة وجود عملية سياسية لحل قضية شعب الجنوب من خلال تضمين القضية في المسار التفاوضي التي سترعاه الأمم المتحدة".

ويوم السبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج عن التوصل لالتزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم البلاد.

وأفاد جروندبرج في بيان أن هذه التدابير" تشمل إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".