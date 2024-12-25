روسيا تضرب منشآت طاقة أوكرانية وكييف تقصف كورسك

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شنت روسيا اليوم الأربعاء، ضربة "واسعة" استهدفت منشآت طاقة حيوية في أوكرانيا، فيما أسفر قصف أوكراني عن مقتل 4 وإصابة آخرين في منطقة كورسك الحدودية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الضربة كانت "واسعة النطاق" واستهدفت منشآت طاقة حيوية في أوكرانيا تدعم عمل المجمع العسكري الصناعي لكييف.

وأوضحت الوزارة الروسية -في بيان- أن "أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تدعم عمل المجمع العسكري الصناعي. وتم تحقيق الهدف من الضربة واستهداف جميع المنشآت".

وذكرت أن القوات الروسية سيطرت على منطقة فيدرودجينيا شرق أوكرانيا. بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

• قصف أوكراني على كورسك

في المقابل، أدت ضربة أوكرانية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 بجروح في بلدة لجوف الروسية في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة.

وقال الحاكم ألكسندر خينشتين على تليجرام "نتيجة القصف الهمجي من القوات المسلحة الأوكرانية على لجوف المسالمة، قتل 3 أشخاص وتوفي شخص آخر لاحقا في المستشفى بعد إصابته بجروح".

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.