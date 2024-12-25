محافظ قنا يبحث مع رؤساء المراكز والمدن الجدد خطط تحسين الأداء وتنمية الموارد المحلية

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ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في اجتماع موسع مع رؤساء المراكز والمدن الجدد ونوابهم، خطط تحسين الأداء الإداري وتنمية الموارد المحلية، في أعقاب حركة التنقلات الأخيرة.

استهل محافظ قنا، الاجتماع بتهنئة الحضور على مناصبهم الجديدة، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة تطوير آليات العمل الإداري بما يواكب الخطط التنموية لكل مركز.

وأكد أهمية إعداد خطط شاملة لتنمية الموارد المحلية، استنادًا إلى الرؤية العامة للهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع التركيز على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد محافظ قنا، على سرعة تطبيق منظومة التحول الرقمي في الإدارة المحلية، لتعزيز كفاءة العمل وتقديم خدمات حكومية بجودة عالية.

ووجه محافظ قنا، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتفقد حالة الطرق والمرافق العامة والأسواق، إلى جانب إزالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات الجارية.

كما دعا إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، من خلال عقد لقاءات أسبوعية والاستفادة من منظومة الشكاوى الموحدة والمراكز التكنولوجية لتسهيل متابعة شكاوى المواطنين وحلها بفعالية.

وأبرز المحافظ، أهمية حصر الأصول وأراضي أملاك الدولة غير المستغلة وإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية لتعظيم الاستفادة منها، مشددًا على ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الاجتماع، بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات، مشيرًا إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتقييم أداء المسئولين، مع التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر التنفيذية لضمان تحسين الأداء الإداري.