 كمال درويش: أرفض المبالغة في طلبات زيزو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كمال درويش: أرفض المبالغة في طلبات زيزو

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 12:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 12:39 ص

 

دافع كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن أعضاء مجلس القلعة البيضاء الحالي، مؤكدا بأن الإدارة تبذل مجهودا جبارا من أجل حل أزمات النادي.

قال كمال درويش، خلال برنامج «الماتش»  على قناة «صدى البلد »، إن المجلس الحالي يبذل مجهودا جبارا من أجل حل أزمات النادي التي عانى منها طيلة السنوات الماضية.

كما تحدث عن تجديد عقد زيزو، قائلا :" أحمد مصطفى زيزو، لاعب مؤثر للغاية والزمالك يصعب تعويضه، ولكني أرفض المبالغة في طلباته وأتمنى أن يستمر بصفوف القلعة البيضاء، وأن يكون هناك تقاربا في وجهات النظر بين جميع الأطراف".


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