 سلوت: أتمنى أن يساعدني صلاح وثنائي ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلوت: أتمنى أن يساعدني صلاح وثنائي ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 2:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 2:29 م

يتمنى أرني سلوت مدرب ليفربول، أن يتمكن الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد من مساعدته في التتويج بالدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "حقق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد لقب الدوري من قبل، وأتمنى أن يفعلوا ذلك مرة أخرى".

وأضاف: "التتويج بالدوري سيكون لطيفًا، لهذا السبب نحن نعمل في هذه الوظيفة، ولكن للتتويج باللقب يلزمه عملية طويلة وبالتالي عليك القيام بالعديد من الأشياء بشكل صحيح".

وأوضح: "من الصعب جدًا الفوز بالدوري في أي مكان حول العالم، العديد من الفرق وقليل من اللاعبين قادرون على القيام بذلك لأنه صعب للغاية".


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