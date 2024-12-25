سلوت: أتمنى أن يساعدني صلاح وثنائي ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

يتمنى أرني سلوت مدرب ليفربول، أن يتمكن الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد من مساعدته في التتويج بالدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "حقق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد لقب الدوري من قبل، وأتمنى أن يفعلوا ذلك مرة أخرى".

وأضاف: "التتويج بالدوري سيكون لطيفًا، لهذا السبب نحن نعمل في هذه الوظيفة، ولكن للتتويج باللقب يلزمه عملية طويلة وبالتالي عليك القيام بالعديد من الأشياء بشكل صحيح".

وأوضح: "من الصعب جدًا الفوز بالدوري في أي مكان حول العالم، العديد من الفرق وقليل من اللاعبين قادرون على القيام بذلك لأنه صعب للغاية".