أردوغان يهدد أكراد سوريا: سلموا أسلحتكم أو ستدفنون معها

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المسلحين الأكراد في سوريا في حال رفضهم تسليم أسلحتهم.

وقال أردوغان، لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: «إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم»، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية».

ووفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول»، أشار أردوغان إلى أن «أنقرة ستحقق هدفها المتمثل في جعل البلاد خالية من الإرهاب، خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «سنقضي على التنظيم الإرهابي (بي كي كي) الذي يحاول بناء جدار من دم بيننا وبين أشقائنا الأكراد، وإذا كانت لديه حسابات فنحن أيضا لدينا حساباتنا».

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، أكد أنه «لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا».

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع: «بحثت مع الشرع قضية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني».