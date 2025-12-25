سياسي ألماني يدعو لمبادرة ألمانية-فرنسية للتفاوض المباشر مع روسيا بشأن أوكرانيا

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاج)، أرمين لاشت، إلى إطلاق مبادرة ألمانية-فرنسية للتنسيق المباشر مع روسيا بشأن الخطط الأوروبية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "على أوروبا أن تنتهج سياسة خارجية وأمنية قوية ومستقلة... يشمل ذلك أن تكون أوروبا مستقلة وذات سيادة وألا تنقل أفكارها عبر وسطاء أمريكيين".

وأكد لاشت ضرورة "تمثيل خطة السلام الأوروبية، التي تم التنسيق بشأنها مع أوكرانيا، أمام روسيا من موقع قوة وبشكل مشترك"، مشيرا إلى أن أوروبا أعدت خطة سلام وأوكلت نقلها إلى روسيا عبر رجال أعمال أمريكيين مثل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

وانتقد لاشت ذلك، قائلا: "أن نحتاج إلى السيد ويتكوف والسيد كوشنر لإيصال شيء إلى موسكو لا يعد تعبيرا عن الثقة الأوروبية ولا عن السيادة الأوروبية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح مؤخرا بأن الحديث مجددا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكون مفيدا لأوروبا وأوكرانيا للمشاركة مباشرة في مناقشة حول وقف إطلاق النار. وأبدى بوتين استعداده للحديث مع ماكرون، بينما تدرس باريس الآن كيفية إجراء هذا الحوار.