سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• 31 قتيلا في كمبوديا و65 في تايلاند، وفق مصادر رسمية من الجانبين..

أعلنت كمبوديا وتايلاند، الخميس، مقتل 96 شخصا جراء الاشتباكات الحدودية المتواصلة بين البلدين منذ 7 ديسمبر الجاري.

وأفادت وزارة الدفاع الكمبودية بمقتل مدني جراء هجوم مدفعي نفذه الجيش التايلندي صباح الخميس على قرية بولاية بانتياي مينتشي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكمبودية.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الكمبودية ارتفاع عدد القتلى إلى 31 وعدد النازحين إلى 610 آلاف شخص جراء الاشتباكات.

بالمقابل، ذكرت صحيفة "نيشن تايلاند" استنادًا إلى بيان للجيش التايلاندي، أن كمبوديا أطلقت 40 صاروخًا على ولاية "ساك ايو" ما أدى إلى أضرار في بنى تحتية مدنية و3 منازل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين تايلانديين أن 42 مدنيًا و23 جنديًا قتلوا جراء الاشتباكات، إضافة إلى نزوح قرابة 400 ألف شخص.

وكان البلدان شرعا في محادثات عسكرية، الأربعاء عند معبر حدودي، تستمر ثلاثة أيام وقد تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق.

وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعًا حدوديًا ممتدًا على طول 817 كيلومترا تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة.

وفي 28 مايو الماضي اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل قواتهما المسلحة إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلميا.

إلا أن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا من الطرفين.

وفي 26 أكتوبر الماضي وقع البلدان اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تتجدد الاشتباكات في 7 ديسمبر.



