بابا الفاتيكان يدعو إلى السلام والرحمة في قداس عيد الميلاد الأول له

دعا البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان إلى الرحمة والسلام العالمي خلال قداس عيد الميلاد الأول له في روما يوم الأربعاء.

وقال البابا في كاتدرائية القديس بطرس المزدحمة بالمصلين: "لا مكان لله إذا لم يكن هناك مكان للإنسان. فرفض أحدهما يعني رفض الآخر"، مستشهدا بكلمات البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر.

وأضاف أن عيد الميلاد "عيد للرجاء... يجعلنا رسلا للسلام"، مشددا على أن الكرامة الإنسانية لا نهائية، حتى وإن أغرى "اقتصاد مشوه" بالتعامل مع الأشخاص كسلع.

وتحدى آلاف الأشخاص الأمطار الغزيرة في ساحة القديس بطرس لمتابعة القداس عبر شاشات خارجية. وقبل بدء القداس، حيا البابا الحاضرين، وشكرهم على حضورهم رغم سوء الأحوال الجوية، وبارك المنتظرين تحت المظلات.

وفي عظته، استذكر البابا ليو الرابع عشر سلفه البابا الراحل فرنسيس، الذي افتتح السنة المقدسة في عيد الميلاد 2024 وهو في حالة صحية متدهورة، داعيا إلى الأمل.

ودعا أول بابا مولود في الولايات المتحدة إلى إحلال السلام في جميع النزاعات حول العالم، وخص بالذكر الحرب في أوكرانيا، ومعربا عن أسفه لرفض روسيا هدنة عيد الميلاد. كما أعرب عن أمله في إحراز تقدم في محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

وكان البابا قد حث، يوم الثلاثاء، "أصحاب النوايا الحسنة" على تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة في جميع الحروب حول العالم خلال عيد الميلاد، وقال إن رفض روسيا لهدنة قصيرة سبب له "حزنا عميقا".