أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن سربًا من الطائرات المعادية، يتألف من 8 طائرات حلق في أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء على علو مرتفع.

وأشارت إلى أن السرب انتقل بعدها باتجاه الجنوب الشرقي لجهة السلسلة الشرقية.

وذكرت في سياق متصل، أن «الطيران الإسرائيلي المسير يحلق في أجواء الضاحية الجنوبية والجوار».

والخميس أيضا، قُتل شخصان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في شمال شرق لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام «باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حوش السيد علي قضاء الهرمل»، ما أدى إلى سقوط قتيلين نقلا إلى مستشفى «البترول» في مدينة الهرمل.

وأشارت الوكالة إلى أن «مسيرة معادية استهدفت سيارة في بلدة جناتا قضاء صور، مساء الأربعاء»، موضحة أن البلدية أعلنت في بيان أن «الغارة تسببت في إصابة شخص صودف مروره في المكان، وتم نقله إلى المستشفى».

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

وأسفرت الغارات منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية وحتى 27 من الشهر الماضي عن مقتل 335 شخصاً وجرح 973 آخرين.