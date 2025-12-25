احتفل أنصار النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن مدينتي الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بفوزها في الانتخابات التي جرت وأعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط احتفالية كبيرة في شوارع مدينة الزقازيق.

ردد المحتفلون شعارات مؤيدة للنائبة عقب فوزها الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي النتيجة التي جاءت مغايرة للحصر العددي فور انتهاء التصويت في جولة الإعادة.

وظهرت إيمان مرتدية تاجا خلال الاحتفالات، فيما رفع أنصارها صور للرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال.

ووصف البعض فوز النائبة إيمان خضر بعبارة "المال الحلال"، مشيرين إلى النجاح المستحق، فيما عبر المؤيدون عن سعادتهم بالفوز.

وجرت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، تنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وشملت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.