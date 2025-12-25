استنكر بابا الفاتيكان ليو، الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال عظته في عيد الميلاد اليوم الخميس، في نداء مباشر على نحو غير معتاد خلال قداس يقام عادة في أجواء مهيبة وروحانية بمناسبة احتفال المسيحيين حول العالم بميلاد المسيح.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، قال ليو، أول بابا من الولايات المتحدة: «كيف لنا... ألا نفكر في الخيام في غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟».

وترأس البابا ليو القداس الثاني لعيد الميلاد اليوم الخميس، مجددًا بذلك تقليدًا يعود إلى عهد البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.

وسيمنح بركته «أوربي إت أوربي»، من شرفة الكاتدرائية، وهي مناسبة يتحدث فيها البابا عادة عن النزاعات العالم ويدعو إلى السلام.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد منتصف ليل 24/ 25 ديسمبر من كل عام، فيما تحتفل الطوائف التابعة للتقويم الشرقي في 7 يناير.