أوضاع إنسانية وصحية بالغة القسوة لأسرى غزة الجرحى في سجن الرملة

كشف مكتب إعلام الأسرى، استنادًا إلى شهادات جديدة، عن أوضاع إنسانية وصحية بالغة القسوة يتعرض لها أسرى قطاع غزة الجرحى في سجن الرملة، وتحديدًا في قسم «ركيفت»، في ظل إهمال طبي متعمّد وظروف احتجاز قاسية.

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الخميس، أن عددًا من الأسرى يعانون من إصابات خطيرة منذ لحظة اعتقالهم، في الأطراف والصدر، حيث خضع بعضهم لعمليات أولية فقط دون أي متابعة علاجية لاحقة، ما فاقم معاناتهم الصحية.

وأشار المكتب إلى معاناة الأسرى من الإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من العلاج والأدوية رغم استمرار الألم وتفاقمه، لا سيما في ظل البرد الشديد.

ونوه أن غياب مستلزمات الشتاء ووسائل التدفئة داخل الغرف يزيد من معاناة الجرحى، إلى جانب استمرار ظروف الاحتجاز القاسية دون أي تحسينات، مع تسجيل حالات قمع وضرب متكرر بحق الأسرى.

وأشار إلى فرض عقوبات جماعية بحق الأسرى، أبرزها منع «الفورة» رغم كونها حقًا يوميًا، إضافة إلى حرمانهم من المصاحف داخل الغرف، ما اضطرهم للاعتماد على الحفظ الشفهي.

ولفت المكتب إلى أن الأسرى يعيشون ضغطًا نفسيًا كبيرًا نتيجة القلق المستمر على عائلاتهم في قطاع غزة، إلى جانب الغموض القانوني واستمرار توقيفهم.

وأكد أن ما يجري بحق أسرى غزة يشكل جريمة مركبة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، محمّلًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وطالب المكتب بتدخل حقوقي عاجل؛ لتوفير العلاج والحماية اللازمة للأسرى في سجون الاحتلال.