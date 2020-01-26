كيف تختار الكمامة الصحيحة للوقاية من فيروس كورونا؟

مازال فيروس كورونا يهدد العديد من دول العالم بسبب انتشاره السريع، وتمكنه من إصابة عشرات الأشخاص، بعد أن بدأ في الصين ديسمبر الماضي ووقع ضحيته 1400 شخص ما بين متوفين ومصابين، لينتقل بعدها إلى تايلند ويسجل 4 حالات إصابة، ثم أستراليا ويتمكن من إيقاع 4 أشخاص.

وعدم استطاعت الدول التي ظهرت بها العدوى السيطرة على الفيروس، مكنته من الانتشار أكثر، ليظهر في فرنسا ويصيب 3 حالات، ثم ينتقل إلى اليابان ويسجل 3 حالات أيضًا منهم شاب في الثلاثين من عمره، وماليزيا التي تم الإعلان عن حمل 3 أشخاص بها لكورونا من بينهم امرأة عجوز، ثم تايوان التي سجلت إصابة واحدة وكانت سيدة عجوز- وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أما البلاد الأخرى التي تمكن فيها كورونا من إصابة عددٍ من الشباب وكبار السن، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وفيتنام وسنغافورة.

وكنوع من الوقاية من فيروس كورونا، قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح، مثل ضرورة تنظيف اليدين بالماء والصابون أكثر من مرة يوميًا وتغطية الفم عند السعال والتخلص من المناديل بعد العطس وعدم الاقتراب من المصاب بالبرد، ولكن أبرز نصيحة هى ضرورة تغطية الفم والأنف بالكمامة منعًا لوصول الجراثيم المتراكة في الهواء إلى الجهاز التنفسي الذي يستهدفه فيروس كورونا- حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".

ولأن أنواع الكمامات متعددة بالصيدليات يقع الراغب في حماية نفسه من الفيروس في حيرة من اختيار النوع المناسب، لأنه يوجد ما هو مخصص للعمليات الجراحية ومرضى حساسية الصدر والمدعوم بجهاز لتنقية الهواء، فأيهما أفضل لمواجهة فيروس كورونا؟.

وفقًا لموقع " Ncbi" التابع للمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة، فإن الكمامة التي تحتوي على جهاز تنقية الهواء أفضل من الأنواع الأخرى لأنها مزودة بفلتر كربون ينقي الهواء؛ ولهذا ستكون الأفضل في الوقاية من فيروس كورونا.

ويعمل هذا النوع من الكمامات على تنقية الهواء من مسببات الحساسية والبكتيريا، وهذا يحد كثيرًا من نسبة الفيروسات التي يحملها الهواء الموجود في الأماكن المزدحمة مثل وسائل المواصلات.

ومن فوائدها أيضًا أنها قابلة للتنظيف وإعادة الاستخدام دون أن تكون حاملة لبكتيريا من الاستخدام السابق، ولذلك تعتبر موفرة على عكس الكمامات العادية التي تتغير يوميًا، إضافة إلى تمكنها من منع وصول الغبار والدخان والأنفلونزا والروائح الكريهة إلى الأنف أو الفم، ولهذا تعتبر مثالية في فصل الشتاء وليس لمواجهة كورونا فقط.