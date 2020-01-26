الخارجية الأمريكية: إجلاء دبلوماسيين وعدد محدود من المواطنين من ووهان الصينية لتفشي «كورونا»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إنها ستجلي دبلوماسييها وعدد محدود من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الخارجية قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني وجهتها إلى المواطنين الأمريكيين في الصين، إنها تنظم رحلة جوية واحدة من مدينة ووهان بوسط الصين، على أن تغادر يوم الثلاثاء متجهة إلى سان فرانسيسكو، ودعت المواطنين الأمريكيين الذين يحملون جواز سفر ساري المفعول إلى الاتصال بالسفارة الأمريكية في بكين.

وأشارت الرسالة إلى أن سعة الرحلة محدودة للغاية لهذا ستعطى الأولوية للأفراد الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس..مبينة أن الرحلة مرتبطة بترتيبات الوزارة لنقل موظفيها من القنصلية الأمريكية في ووهان، والتي صرح مصدر مطلع بأنه سيتم إغلاقها مؤقتا، وفقا للصحيفة.

وتشير السلطات الأمريكية إلى أن ما يقرب من 1000 مواطن أمريكي يعيشون في ووهان وحولها، وهي منطقة يبلغ تعداد سكانها 11 مليون شخص ويقوم اقتصادها على الصناعة وتضم عددا من الشركات الأمريكية الكبرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الإجلاء من الصين تمثل أمرا غير معتاد لكنها تعكس تنامي القلق الدولي بشأن الفيروس سريع الانتشار والذي ظهر لأول مرة في ووهان أواخر العام الماضي.