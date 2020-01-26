شيف: محامو ترامب ليس لهم الحق في دعوة شهود غير معنيين بمحاكمة الرئيس

قال رئيس فريق الادعاء الديمقراطي في محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، النائب آدم شيف إن الفريق القانوني لترامب له الحق في دعوة شهود إلى المحاكمة، لكن ليس أشخاصا "ليس لهم صلة بالموضوع" مثل هانتر نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال شيف النائب عن ولاية كاليفورنيا في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" الأمريكية إنه "ليس هناك شك فيما أخشى منه. لا أخشى أي شئ. المسألة هي: ما إذا كان سيتم استخدام المحاكمة كوسيلة لتشويه سمعة منافسه ... أو ستكون لتوضيح الحقيقة؟".

وتحدث شيف، وهو رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، بعد يوم من بدء الفريق القانوني لترامب دفاعه عن الرئيس في جلسة استغرقت ساعتين، وصفت بأنها استعراض لدفاعهم الكبير الذي سيبدأ يوم غد الاثنين.

وانتقد ترامب أيام السبت باعتبارها "وادي الموت في التليفزيون"، بينما أبقى مستشار البيت الأبيض بات سيبولون والمحامي جاي سيكولو إجراءات اليوم الأول مختصرة.

وتركز جوهر حديث فريق ترامب في مختلف الإفادات القانونية وبما ينسجم مع التصريحات العامة للرئيس على أن الديمقراطيين يحاولون إبطال انتخابات عام 2016 والتدخل في عملية الاقتراع في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.