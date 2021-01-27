أعضاء الشيوخ الأمريكى يؤدون اليمين كمحلفين لبدء محاكمة ثانية لإدانة ترامب

أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية كمحلفين لبدء المحاكمة الثانية لإدانة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على خلفية اتهامه بالتقصير فى آداء مهامه، وهي أول محاكمة يواجهها رئيس ترك منصبه بالفعل.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة، التي تشبه إجراءات المحكمة حيث يعمل أعضاء مجلس الشيوخ المئة كمحلفين ، فى الثامن من فبراير.

ويواجه ترامب محاكمة غير مسبوقة لإدانته بالتقصير على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضى .

واتهم المشرعون ترامب بالتحريض على التمرد بعد أن هاجم حشد عنيف من أنصاره مبنى الكونجرس عقب أحد التجمعات التي نظمها ، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

وكانت إدارة محاكمة ترامب في مجلس النواب – التى تضم مشرعين ديمقراطيين سيعملون كمدعين يوجهون الاتهامات لترامب أثناء المحاكمة – قد سلمت لائحة اتهام الرئيس بالتقصير إلى مجلس الشيوخ أمس الاثنين، وذلك بعد الموافقة على اللائحة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، واتهامهم لترامب بالتحريض على التمرد واقتحام مبنى الكابيتول.