ضبط 12 ألف شخص لعدم إرتداء الكمامات و501 محل مخالف خلال 24 ساعة

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أسفرت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 12 ألف شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة للأشخاص المضبوطين جميعا عدا 156 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة .



كما تم تحرير501 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق. وضبط 159 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 842 أرجيلة.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.



وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.