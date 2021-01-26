رويترز: سماع دوى انفجار في العاصمة السعودية الرياض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة أنباء «رويترز»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..