 رويترز: سماع دوى انفجار في العاصمة السعودية الرياض - بوابة الشروق
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رويترز: سماع دوى انفجار في العاصمة السعودية الرياض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:20 م

أفادت وكالة أنباء «رويترز»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض.
وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..


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